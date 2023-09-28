В Британии отчеканили монеты, посвященные "Хроникам Нарнии"

Самая дорогая монета, сделанная из золота, стоит около $1,5 тыс.

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Королевский монетный двор (КМД) Великобритании представил памятные монеты, посвященные сказке "Лев, колдунья и платяной шкаф" - первой фэнтезийной повести из цикла "Хроники Нарнии" британского писателя Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963).

"Популярная серия коллекционных монет Королевского монетного двора из цикла классической детской литературы рассказывает множество историй самых различных авторов, - говорится в сообщении КМД. - Нынешняя коллекционная монета номиналом 50 пенсов относится к "Хроникам Нарнии".

На ней иллюстрация художницы Паулины Бейнс из первого издания книги, на которой фавн Мистер Тумнус и девочка Люси Певенси идут по заснеженному лесу Нарнии. Монету диаметром 27,3 мм можно приобрести на сайте КМД.

Она отчеканена в нескольких вариантах с начальной ценой $13,4. Самая дорогая, сделанная из золота, стоит около $1,5 тыс.

Книга "Лев, ведьма и платяной шкаф" была опубликована в 1950 году. Сказочные истории К. С. Льюиса повествуют о приключениях детей в волшебной стране, в которой животные могут разговаривать. В первой книге братья и сестры Певенси попадают в Нарнию через платяной шкаф.