В России откроется первый магазин итальянского бренда одежды OVS

Открытие состоится в ноябре в ТРК "VEGAS Крокус Сити"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Итальянский бренд одежды для всей семьи OVS готовится к открытию своего первого магазина в России. Как сообщает корреспондент ТАСС, витрина с логотипом бренда появилась в торгово-развлекательном комплексе "VEGAS Крокус Сити" на первом этаже неподалеку от площадей, которые ранее занимал бренд H&M, а сейчас - сеть "Стокманн".

"В ноябре 2023 года в ТРК "VEGAS Крокус Сити" состоится открытие первого в России магазина семейного формата под брендом OVS" - подтвердили ТАСС в пресс-службе Crocus Group. Двухэтажный флагманский магазин займет площадь около 780 кв. м.

Сейчас сеть не имеет своих брендовых магазинов в России, одежда марки представлена в "Стокманне", а также на российских маркетплейсах, убедился корреспондент ТАСС. "Наравне с уже существующей в России детской коллекцией в магазине впервые будут полноценно представлены актуальные коллекции женской и мужской линий", - отметили в пресс-службе торговой организации.

OVS S.p.A. - ведущая компания на итальянском рынке женской, мужской и детской одежды с долей рынка 9,3%, говорится на официальном сайте компании. Она управляет более 2,5 тыс. магазинами под брендами OVS, UPIM и Stefanel в Италии и за рубежом. OVS провела размещение на итальянской фондовой бирже в марте 2015 года, объем продаж в 2022 году составил €1,513 млн.

Всего в текущем году в России запланировано открытие семи магазинов бренда, а к концу 2025 года руководство сети планирует увеличить количество своих торговых точек до 50 по всей России, включая развитие бизнеса по франшизе, заключил представитель Crocus Group.