Текслер сообщил, что уровень загрузки складов ТЛК "Южноуральский" приблизился к 100%

Глава региона также отметил, что уже фактически на регулярной основе через площадку отправляются грузы в Иран (и далее в Индию) через Казахстан, Туркменистан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Уровень загрузки складов введенного в 2015 году в Челябинской области транспортно-логистического комплекса (ТЛК) "Южноуральский" с 2019 года вырос в 10 раз, достигнув почти 100% за счет зашедшего на объект базового инвестора и запуска регулярных контейнерных маршрутов. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.

"Большие складские площади, которые там находятся, напомню, в 2019 году были заполнены примерно на 10%, когда я пришел в регион, а сейчас это уже 100%. Загрузка складских помещений ТЛК "Южноуральский" в ближайшее время будет 100%. Мы нашли базового инвестора, который зашел на объект. Плюс мы запустили регулярные контейнерные маршруты", - пояснил губернатор.

По словам Текслера, уже фактически на регулярной основе через площадку по мере заполнения отправляются грузы в Иран (и далее в Индию) через Казахстан, Туркменистан. "Рассчитываем, что по восточному коридору транспортного коридора Север - Юг будем объемы перевозок только наращивать. Поэтому в целом нужно сказать, что площадка у нас востребованная, мы планируем дальше на ее базе делать свободную экономическую зону, потенциал этой площадки будем увеличивать", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что проект транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" реализует АО "Государственная транспортная лизинговая компания". В состав ТЛК "Южноуральский" входит складской комплекс класса "А", контейнерный терминал, железнодорожная инфраструктура, инженерно-коммунальная инфраструктура. Общая площадь транспортно-логистического комплекса и его перспективной зоны развития составляет 180 га.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.