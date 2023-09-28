Энергорынок на Дальнем Востоке могут запустить на полгода позже

По данным замминистра энергетики Павла Сниккарса, запуск проекта может произойти в начале июля 2024 года

ТАСС, 28 сентября. Запуск рынка электроэнергии на Дальнем Востоке могут сдвинуть с января 2024 года на начало июля, сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс на конференции "Новая Россия - новая энергетика".

Он подчеркнул, что запуск механизма рыночного ценообразования на Дальнем Востоке - первостепенная задача, которая позволит привлечь инвестиции в генерацию и запустить рыночные механизмы.

"На наш взгляд, эффективность привлечения рыночных механизмов и привлечения инвестиций в генерацию, поддержание технического состояния и появление новых генерирующих объектов [произойдет с расширением ценовой зоны]. 1 января 2024 года [было предварительной датой запуска энергорынка на Дальнем Востоке], сейчас конец сентября, уже почти октябрь, проект еще не внесен в Госдуму. Будем думать, все-таки 1 января или 1 июля, но от планов по запуску механизма рыночного ценообразования на территории Дальнего Востока никто не отказывается - это наша основная задача", - сказал замминистра.

В сентябре 2022 года министр энергетики России Николай Шульгинов выступил с предложением о расширении второй ценовой зоны оптового энергорынка путем присоединения Дальнего Востока вместо создания третьей ценовой зоны. Либерализация цен в неценовых зонах изначально была запланирована на ноябрь 2023 года. Позднее сроки сдвинулись на 1 января 2024 года с учетом необходимости доработки нормативно-правовых изменений.