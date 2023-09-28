Новая платформа по финансовой грамотности заработает в марте 2024 года

Как сообщил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев, для каждой целевой аудитории будут формироваться поведенческие паттерны и системы стимулов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новая платформа финансовой грамотности будет запущена для россиян в марте 2024 года, рассказал ТАСС директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

"Платформа сейчас трансформируется. Мы концептуально меняем ее под новые целевые аудитории и новый формат взаимодействия. <...> Запуск версии 2.0 мы планируем в марте", - сказал он.

Новая стратегия платформы разрабатывается на период до 2030 года, пояснил Ковалев. Она предполагает переход от финансовой грамотности к финансовой культуре. Целевая аудитория платформы будет разделена на группы (школьники, студенты, взрослые), и для каждой из них будут формироваться поведенческие паттерны и системы стимулов.

Так, ДОМ.РФ планирует совместно с Минпросвещения обсудить возможность получения дополнительных баллов или льгот при поступлении в вузы для участников платформы.

ДОМ.РФ также намерен погрузить в платформу накопленный опыт проблем и их решений в сфере покупки жилья.

Проект по финансовой грамотности в форме интерактивной обучающей игры "МыСчитаем" завершился в сентябре, сегодня были названы его победители. Он популяризировал знания о личном финансовом планировании и способах улучшения жилищных условий. Проект реализовался при поддержке ДОМ.РФ, Минфина России и программы развития "Другое дело" президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей".