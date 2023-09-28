Цены на бензин и дизель на бирже немного подросли на торгах 28 сентября

В частности, цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,53%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива в европейской части России увеличилась менее чем на 1% по итогам торгов в четверг. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,53%, до 57,951 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,63%, до 60,393 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,71%, до 63,19 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) на торгах в четверг подорожало на 6,11%, до 76,861 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 1,57%, до 37,358 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 3,2%, до 27,868 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,54%, до 22,309 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Но на этой неделе цены вновь перешли к росту. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал текущее увеличение стоимости топлива на бирже коррекцией после резкого падения цен.

В Минэнерго России также заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.