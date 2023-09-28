"Лукойл" сохранил право на обработку российской нефти в Болгарии на год

При этом объем ее поставок будет сокращаться каждые три месяца

СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента страны, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия. Трансляция велась на сайте парламента.

Дебаты между авторами инициативы, представителями правящего большинства, и оппозицией продолжались по законопроекту около трех часов. В ходе обсуждений оппозиционеры неоднократно подчеркивали, что предложенный законопроект противоречит национальным интересам страны, нарушает рыночные законы и приведет к подорожанию топлива.

Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю нынешнего года, что могло бы нарушить работу предприятия и вызвать резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке, о чем официально предупредила российская компания, указав, что "30-дневный срок нереален и не может в полной степени гарантировать нормальную работу предприятия".

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок.