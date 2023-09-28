Госкорпорация приняла такое решение в целях сокращения расходов при повышении эффективности деятельности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ВЭБ запускает четвертую за последние пять лет реорганизацию в целях сокращения расходов при повышении эффективности деятельности, сообщил ТАСС официальный представитель госкорпорации.

"В ВЭБе непрерывно идет мониторинг операционных процессов для повышения эффективности. <…> В этой связи в ВЭБе запускается реорганизация (четвертая за последние пять лет). Ее цель - обеспечить дальнейшее сокращение расходов при повышении эффективности деятельности корпорации. Это, среди прочего, предусматривает повышение качества корпоративного управления и производительности труда", - рассказал он.

ВЭБ.РФ за последние пять лет провел уже три волны оптимизации, которые при этом позволили повысить экономическую отдачу организации для экономики страны (так, выдача кредитов и предоставление гарантий ВЭБом при соотношении к доле ВВП выросли с 2018 года почти в четыре раза), также сообщили в госкорпорации. Одновременно, корпорация удерживает низкие показатели стоимости управления активами (целевой уровень cost-to-asset ratio - 0,7x, что ниже среднего по рынку), добавили там.

"В новых условиях корпорация должна чутко реагировать на вызовы, стоящие перед экономикой России. Руководством страны поставлена задача перехода к интенсивному росту и ВЭБ, как ключевой институт развития, должен стать важным инструментом поддержки экономики в этот период", - пояснили в ВЭБе.

Особенность этого этапа реорганизации в том, что он будет реализован не только в ВЭБ.РФ, но и напрямую коснется функциональных ДЗО корпорации, такие как "Прошкола", "Прогород" и других.