ЦБ сообщил о снижении числа хакерских атак на российские банки после всплеска в 2022 году

По данным регулятора, по итогам 2022 года количество DDoS-атак на финансовые организации в России выросло в четыре раза

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Кибермошенники продолжают хакерские атаки на российские банки, но в 2023 году число атак немного уменьшилось по сравнению с 2022 годом, когда отмечался всплеск кибератак на кредитные организации. Об этом сообщил журналистам в кулуарах XX Международного банковского форума глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Интерес к совершению компьютерных атак в отношении кредитных организаций существует и сейчас, но, по нашему мнению, они немного меньше, чем в прошлом году с учетом тех мероприятий, которые начались после февраля 2022 года. Атаки не сокращаются, но они меньше по тем показателям, которые были соответственно в марте и мае прошлого года, - там был всплеск", - сказал он.

По данным регулятора, по итогам 2022 года количество DDoS-атак на финансовые организации в России выросло в четыре раза.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России продолжает фиксировать высокий уровень активности кибермошенников, однако доля успешных атак сокращается благодаря принимаемым мерам.

В марте 2023 года Банк России сообщал, что фиксирует повышенный фон кибератак на российские финансовые организации, сервисы нескольких банков оказались временно недоступными из-за DDoS-атак.