Доходы бюджета Псковской области в 2023 году превысили 58 млрд рублей

Средства пойдут на строительство первого в регионе экотехнопарка и на благоустройство Печор

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Псковской области 2023 года увеличились более чем на 5 млрд рублей и достигли отметки почти в 59 млрд рублей, этого удалось достичь, в том числе за счет поступлений из федерального бюджета. Соответствующие поправки в закон о бюджете региона приняли в четверг областные депутаты на очередной сессии: средства пойдут на строительство первого в регионе экотехнопарка, а также на благоустройство города Печоры, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Доходы региональной казны выросли на 5 млрд 159 млн рублей. Помимо фиксации значительных поступлений из федерального бюджета на строительство экотехнопарка в Палкинском районе, почти 1,8 млрд рублей, и на мероприятия, связанные с благоустройством Печор и празднованием юбилея монастыря, более 1,4 млрд рублей, поправки учитывают другие важные расходы региона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, порядка 300 млн рублей будут направлены на приобретение спецтехники в рамках анонсированной губернатором Михаилом Ведерниковым программы "Чистая область". Еще 190 млн рублей отправится в муниципалитеты на осуществление дорожной деятельности. Кроме того, 92 млн рублей будут переданы предприятиям ЖКХ в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов из-за установления льготных тарифов для населения.

С учетом принятых поправок, доходы областного бюджета составляют 58 млрд 909 млн 492 тыс. рублей, расходы - 62 млрд 524 млн рублей. Дефицит - 3 млрд 614 млн 508 тыс. рублей.