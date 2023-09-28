Ростовское машиностроительное предприятие в 2023 году увеличило производство на 47%

В компании Bonum также на 30% расширили штат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Ростовское машиностроительное предприятие Bonum, участник Новочеркасского индустриального парка в Ростовской области, в 2023 году увеличило объемы производства на 47% по сравнению с 2022 годом, благодаря выходу на большую мощность аксайской площадки и оптимизации производства. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Донское машиностроительное предприятие Bonum с января этого года нарастило объем производства на 47%. С начала года на площадках компании произвели более 1,6 тыс. полуприцепов. Внушительный рост был достигнут благодаря увеличению мощностей, открытию новых производственных площадок, а также оптимизации производственных процессов и логистики на заводе Bonum", - привели в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Замгубернатора отметил, что в компании также на 30% расширили штат специалистов - до более 900 сотрудников, в сравнении с 2022 годом.

Ранее в министерстве сообщали, что компания Bonum намерена инвестировать 250 млн рублей в ближайшие три года в производство комплектующих для грузовой техники, которые раньше закупались за рубежом, региональный фонд развития промышленности одобрил предприятию заем в 50 млн рублей на приобретение оборудования для производства комплектующих.