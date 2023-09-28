В ЛНР выдали первую лицензию на лом цветных и черных металлов

Луганская компания сферы обращения с ломом металлов стала новым лицензиатом по российскому законодательству

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики (ЛНР) выдало первую лицензию на лом цветных и черных металлов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В ЛНР выдана первая лицензия на лом цветных и черных металлов. Луганская компания сферы обращения с ломом металлов стала новым лицензиатом по российскому законодательству", - сказано в сообщении.

Сообщается, что предприятие получило "бессрочный разрешительный документ на безоплатной основе на два места осуществления деятельности". Лицензия "дает право хранить, перерабатывать, заготавливать и реализовывать лом цветного и черного металлов", приводит министерство слова заместителя главы Минпромторга ЛНР Ивана Леонова.

В Минпромторге рассказали, что с 1 марта 2024 года в республике начинают действовать российские лицензии на лом металлов - лицензии на оборот металлолома, выданные до вступления ЛНР в состав России, должны соответствовать российскому стандарту. "С 1 марта 2024 года оборот лома черных и цветных металлов на территории республики осуществляется исключительно на основании лицензий российского образца", - отметил Леонов.

В мае текущего года врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом ввел мораторий на вывоз лома цветных и черных металлов за пределы республики.