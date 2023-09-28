Инвесторы за три года вложили около 200 млрд рублей в отрасль обращения с отходами

Как сообщила пресс-служба РЭО, всего планируется привлечь 500 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в отрасль обращения с бытовыми отходами за три года реформы составили 200 млрд рублей. Всего планируется привлечь 500 млрд рублей, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 млрд рублей. В 2019 году <...> только начался федеральный проект, можно сказать, что за три года мы достигли достаточно приличных результатов с точки зрения инвестиций в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - заявил замглавы РЭО Сергей Королев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, целевые показатели федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" до 2029 года - это 55 млн тонн обработки и снижение захоронения отходов в два раза. К 2023 году уже введено в эксплуатацию 19 млн тонн мощностей по обработке, 5,3 млн тонн - по утилизации и 2,8 млн тонн - по захоронению. Это большие новые объекты, флагманы отрасли, которые будут работать в течение 20 25 лет и обеспечивать экологическую безопасность, указал замглавы РЭО.

"Ежегодно в отрасль ТКО мы должны вкладывать около 70 млрд рублей, и такой простой подсчет показывает, что в целом страна с этими планами справляется, это и усилие непосредственно бизнеса, и государство помогает, и регионы активно участвуют в этой работе. Поэтому задачи, которые перед нами стоят к 2029 году, это дополнительно ввести 230 млн тонн мощностей по обработке, 17 млн тонн - по утилизации и 15 млн тонн - по захоронению, я думаю, они достижимы с учетом тех темпов, которые мы набрали", - добавил Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.