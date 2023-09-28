Директора персональных сервисов "Яндекса" назначили техническим директором "ВКонтакте"

Сергей Ляджин займется развитием технологий и процессов разработки соцсети

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Директор персональных сервисов "Яндекса" Сергей Ляджин перешел на работу в социальную сеть "ВКонтакте", где займется развитием технологий и процессов разработки в должности технического директора, сообщили в пресс-службе соцсети.

"К команде социальной сети присоединился Сергей Ляджин. В новой должности он займется развитием технологий и процессов разработки "ВКонтакте". На позиции CTO ВКонтакте Сергей Ляджин будет выстраивать технологическое видение компании, формировать стратегию и развивать собственные технологии компании", - отметили в пресс-службе.

Ляджин более 15 лет занимается разработкой высоконагруженных систем, а с 2013 по 2018 год отвечал за развитие нескольких направлений инфраструктуры поиска "Яндекса" и руководил командой разработки, с 2018 года перешел на должность директора персональных сервисов "Яндекса", таких как "Почта", "Диск" и "Яндекс пэй". До 2013 года работал в DevExperts, компании-разработчике программных продуктов для комплексной автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности.