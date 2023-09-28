Продажи нефтехимической продукции "Сибура" в I полугодии выросли на 13%

Они составили 4,63 млн тонн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Сибур" в I полугодии 2023 года нарастил продажи нефтехимической продукции на 12,95%, до 4,63 млн тонн, говорится в отчете компании.

Объемы продаж "Сибуром" сырьевых продуктов увеличились на 5,4% за шесть месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,4 млн тонн. Переработка попутного нефтяного газа снизилась за отчетный период на 1%, до 9,9 млрд куб. м. Закупки углеводородного сырья выросли на 1,6% в первом полугодии, до 3,99 млн тонн.

Чистая прибыль "Сибура" по МСФО по итогам января - июня 2023 года составила 35,38 млрд рублей, выручка "Сибура" в первом полугодии достигла 490 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Сибура" по РСБУ в первом полугодии упала в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47,4 млрд руб. Выручка "Сибура" по РСБУ снизилась на 6,8% - до 460 млрд рублей.

В 2022 году "Сибур" увеличил выручку по МСФО на 13%, а показатель EBITDA - на 5,4%. При этом капитальные расходы снизились на 4,2%, а операционные выросли на 22,4%.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

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