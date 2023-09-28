Минэнерго Молдавии заявило об отсутствии контрактов с турецкими поставщиками газа

Госкомпания "Энергоком" не изменяла список поставщиков

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Молдавия не подтвердила распространенную турецкими СМИ информацию о начале поставок газа в республику из Турции в объеме 2 млн куб. м в сутки. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве энергетики Молдавии, осуществляющая импорт газа госкомпания "Энергоком" не изменяла список поставщиков.

"Мы не можем подтвердить эту информацию. "Энергоком" осуществляет закупки газа на основе тендеров, о которых публично отчитывается. У "Энергокома" есть список аккредитованных поставщиков. Турецких компаний в нем нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент поставки газа в Молдавию осуществляет по территории Украины "Газпром", а также европейские трейдеры по Трансбалканскому газопроводу. Поставки газа из ЕС осуществляются при финансировании и под контролем Европейского банка реконструкции и развития. Ранее право на поставки газа получили энергетические компании из Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Румынии, Франции и Швейцарии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.