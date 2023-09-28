Астраханская компания по производству черной икры намерена начать поставки за рубеж

Старт проекта намечен на 2024 год

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Астраханская компания, которая занимается производством и реализацией черной икры и рыбных деликатесов, планирует начать в 2024 году поставки своей продукции за рубеж. Об этом сообщил ТАСС бренд-менеджер предприятия Дмитрий Васильченко в рамках пресс-тура, организованного по объектам гастротуризма.

"Сейчас мы находимся на этапе получения специальной сертификации СИТЕС [разрешение необходимо получить тем, кто занимается импортом и экспортом животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения], чтобы начать поставки производимой продукции в 2024 году за рубеж. Сейчас основной рынок сбыта для нас - российские регионы, расположенные до Урала. Это связано с логистическими аспектами, так как для перевозки икры необходим особый терморежим. 80% производимой продукции поставляется в столицу", - сообщил Васильченко.

Астраханская компания "А-икра" занимается производством и реализацией черной икры и рыбных деликатесов с 2014 года. Рыба выращивается в Володарском районе Астраханской области, в садках на реке, в условиях приближенных к естественным для осетровых рыб.

Черную икру, которая является брендом Астраханской области, получают от осетра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства, так как они считаются особо ценными видами рыб. 42 местных хозяйства выращивают осетровых в искусственных условиях - в прудах и садках, установленных прямо на водоемах. В 2022 году производство пищевой икры осетровых видов рыб в регионе составило 20 тонн, что превышает показатели прошлых лет (в 2021 году - 16,3 тонны, в 2020 году - 15 тонн, в 2019 году - 14 тонн).

