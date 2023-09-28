"Уралкалий" выплатит дивиденды по "префам" за I квартал в 1 503 рубля на акцию

По обыкновенным акциям решили дивиденды не выплачивать

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Уралкалия" в июне решили выплатить дивиденды по привилегированным акциям за I квартал 2023 года в 1 503,33 рубля на акцию, по обыкновенным акциям решено дивиденды не выплачивать, говорится в отчете компании. В июле дивиденды были выплачены.

"22 июня 2023 года внеочередное общее собрание акционеров компании приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам первого квартала 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, <...> в размере 1 503,33 руб. на одну привилегированную акцию в общей сумме 45,1 млрд рублей, на собрании также принято решение дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в отчете.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Компанию контролирует БХК "Уралхим", 48% в которой принадлежит Дмитрию Мазепину.