Выплавка стали "Металлоинвестом" в I полугодии сохранилась на уровне 1,7 млн тонн

Объем производства железной руды сократился на 4% в годовом выражении и составил 19,1 млн тонн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Металлоинвест" в первом полугодии 2023 года сохранил выплавку стали на уровне 1,7 млн тонн, следует из отчета компании.

Объем производства железной руды в I полугодии 2023 года сократился на 4% в годовом выражении и составил 19,1 млн тонн. "Такая динамика в основном связана с увеличением сроков ремонта и обслуживания горнотранспортного оборудования", - говорится в отчете.

Выпуск окатышей сократился на 12% и составил 11,6 млн тонн "в основном за счет изменения структуры реализации товарной продукции, что было обусловлено потребностями рынка железнорудного сырья".

В первом полугодии объем поставок железнорудного сырья внешним потребителям составил 14,6 млн тонн (+5% к I полугодию 2022 года).

Ранее компания сообщала, что чистая прибыль "Металлоинвеста" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года снизилась более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд рублей, себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд рублей.