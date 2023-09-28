Калининградская область в условиях санкций может стать хабом рыбной отрасли

В сентябре в Калининградский залив выпустили более 1 млн особей угря

ТАСС, 28 сентября. Калининградская область может стать хабом для рыбной отрасли в условиях санкционного давления. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на главу региона Антона Алиханова.

"В условиях санкций Калининградская область с единственным в России незамерзающим портом на Балтике, судоремонтными и перерабатывающими мощностями может стать хабом, точкой базирования для российских рыбаков", - приводятся в сообщении слова Алиханова на VI Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который проходит в Петербурге.

Он также отметил, что регион второй год зарыбляет молодью угря Калининградский залив. В сентябре выпустили более 1 млн особей, в 2024 году планируется еще 1,5 млн.

"У нас разработана 12-летняя программа. Надеемся, что с 2025 года мы сможем зарыблять не только наши заливы, но и, например, Финский залив, чтобы угря становилось все больше в наших внутренних водоемах", - сказал Алиханов.

По его словам, регион готов включиться в работу по развитию производства отечественных кормов для аквакультуры, стать центром такого производства с учетом особой экономической зоны. Как уточнили в пресс-службе, за последние пять лет производство товарной аквакультуры в регионе выросло на 35%, рыбопосадочного материала - на 40%.