Развитие экономики электрогенерации требует до 5 ГВт новых вводов ежегодно

Как заявил глава "Системного оператора" Единой энергосистемы Федор Опадчий, "5 ГВт складываются из необходимости обеспечивать перспективный рост потребления и постепенную замену генерации"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Для того, чтобы обеспечить рост энергопотребления и постепенно заменить старую генерацию, ежегодно требуется вводить до 5 ГВт мощностей. Такую оценку привел глава "Системного оператора" Единой энергосистемы Федор Опадчий, выступая на конференции "Совета производителей энергии".

"5 ГВт складываются из необходимости обеспечивать перспективный рост потребления и постепенную замену генерации, построенной в 60-80-х годах прошлого века, поддержание работоспособности которой становится неэффективным или невозможным", - сказал он.

При этом часть потребности в новой генерации с точки зрения покрытия потребности в электроэнергии может быть закрыта за счет возобновляемых источников энергии. Исходя из имеющихся прогнозов роста спроса на электроэнергию до 2029 года, потребности ОЭС Востока в дополнительной генерации оцениваются в объеме 1 350 МВт, из которых примерно половина должна составлять традиционная генерация, необходимая для компенсации прогнозного дефицита мощности. По оставшейся части могут быть рассмотрены технологически нейтральные способы покрытия прогнозного дефицита электроэнергии, в том числе с использованием ВИЭ, отметили в СО ЕЭС.