Корреспондент ТАСС стала лауреатом премии в области экономики "Финкор"

Елизавета Царицына победила в номинации "Интернет-СМИ" по направлению "Экономика"

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС Елизавета Царицына стала лауреатом премии правительства Москвы в области финансовой и экономической журналистики "Финкор". Елизавета победила в номинации "Интернет-СМИ" по направлению "Экономика" с материалом, вышедшим 28 февраля 2023 года "Россия использовала санкции для развития: как экономика выстояла в 2022 году".

Конец февраля 2022 года ознаменовался новой масштабной датой - началом Россией специальной военной операции. Но для страны эти февральские дни стали еще и стартом в беспрецедентной гонке на выживание основ всей экономической системы. В материале ТАСС эксперты рассказали о том, как Россия начала вынужденно перестраивать всю экономическую систему и стала рекордсменом по количеству введенных против страны санкций.

Награждение состоялось в рамках Московского финансового форума, который проходил 28 сентября в Манеже. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.

Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" учреждена Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.