МО Турции: для поставок зерна из РФ в Африку решаются административные вопросы

Как заявили в Анкаре, "необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран"

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Некоторые административные вопросы решаются для начала поставок российского зерна в страны Африки. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу Haberturk.

"Что касается отгрузки российского зерна, то наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] уже сказал, что это будет сделано. Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим", - подчеркнул он.

По утверждению министра, Эрдоган - "единственный человек, который может решить проблемы с зерновой сделкой". "Он постоянно работает и прилагает усилия в этом направлении", - добавил Гюлер.

Кроме того, глава Минобороны Турции выразил готовность возобновить контакты с коллегами из Ирана, России и Сирии для обсуждения процесса сирийского урегулирования.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 17 июля. Его цель - это не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах.