На Камчатке в поселке Николаевка открылась новая взлетно-посадочная полоса

Как сообщили в полпредстве президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, она позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и Ми-8

ТАСС, 29 сентября. Открытие новой взлетно-посадочной полосы для малой авиации прошло на Камчатке в поселке Николаевка. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Старт работе новой взлетно-посадочной полосы дал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Грунтовая взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и Ми-8. Годовой пассажиропоток запланирован до 40 тыс. человек в год. Проект был реализован авиационной компанией "Витязь-аэро", резидентом ТОР "Камчатка". Объем инвестиций в проект превысил 710 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, это важное событие для региона. Камчатский край относится к регионам с ограниченным уровнем развития наземных видов транспорта и высокой потребностью в организации сети внутрирегиональных и межрегиональных воздушных перевозок. Ввод в эксплуатацию объекта позволит развивать воздушное сообщение, в том числе и в туристическом направлении. За счет приобретения самолетов отечественного производства, пассажировместимостью до 20 человек, планируется значительно увеличить объемы авиационных перевозок в крае.

"Если посмотреть, где есть на Камчатке дороги, то далеко от Петропавловска-Камчатского мы никуда не уедем. Во многих случаях воздушное передвижение безальтернативно. Не только для туризма, но и для того, чтобы люди получали своевременно медицинскую помощь, могли вылететь в другую территорию. Воздушное сообщение необходимо развивать, при этом нужен новый авиапарк", - цитирует пресс-служба Трутнева.