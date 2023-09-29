Эксперт заявил, что вылов минтая в РФ по итогам 2023 года может составить около 2 млн тонн

Это на 4% выше показателя за 2022 год, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Вылов минтая в России к 25 сентября 2023 года составил 1,66 млн тонн, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, по итогам этого года вылов может составить около 2 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в кулуарах VI Международного рыбопромышленного форума.

"На 25 сентября вылов минтая составил 1,66 млн тонн, что на 4% выше показателя за 2022 год. Я думаю, что по итогам года мы к 2 млн тонн приблизимся", - сказал Буглак.

При этом на внутренний рынок, по прогнозам ассоциации, в 2023 году будет поставлено около 200 тыс. тонн различной минтаевой продукции.

"У нас немного меняется структура производства. Сокращается выпуск филе, сокращается выпуск фарша, при этом растет выпуск сурими и мороженной продукции. Это связано с тем, что изменилась конъюнктура на внешних рынках из-за кризиса потребления и перепроизводства. Российский промысел на это реагирует. Но с точки зрения объемов и поставок, я думаю, что на внутреннем рынке проблем в этом плане не будет", - рассказал Буглак.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходил в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.