В Ростехе создали всесуточные фотомодули для наведения высокоточного оружия

Они позволяют видеть объекты в любое время суток

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния, предназначенную для высокоточного оружия и позволяющую видеть объекты в любое время суток. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия. Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов, 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных (SPI)", - сообщили в холдинге.

Модули способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение. Для получения цветного изображения на поверхность матрицы нанесен RGB-фильтр. Устройство формирует картинку разрешением 1280х1024 пикселя, что, подчеркивают в госкорпорации, позволяет отображать детали с высокой четкостью.

Кроме того, разработка отличается низким энергопотреблением в 60 мВ и способна видеть в диапазоне 400-900 нм, что позволяет получать качественное изображение в любое время суток.

Как отметил Сергей Боровой, гендиректор НПП "Пульсар" (входит в "Росэлектронику"), разработавшего модули, они обладают характеристиками уровня зарубежных аналогов. "Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения. В частности, до конца 2023 года НПП "Пульсар" планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрения", - привели его слова в пресс-службе Ростеха.