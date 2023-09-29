"Россети" представили передовые практики охраны труда на ВНОТ-2023

Среди наиболее передовых компания использует технологии виртуальной реальности

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Россети" представили используемые компанией передовые практики безопасности производства на полях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2023), говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Так, в ходе круглого стола "Передовые практики управления охраной труда в электроэнергетике", участники которого поделились опытом внедрения современных инструментов профилактики производственного травматизма, рассмотрели особенности работы в компаниях с широкой сетью филиалов, представитель "Россети Юг" рассказал об опыте внедрения концепции "нулевого травматизма" и ее интеграции с формируемой системой культуры безопасности производства. В специализированных учебных центрах компании готовят тренеров нулевого травматизма, которые помогают коллегам сформировать необходимое понимание важности вопросов охраны труда и сохранения здоровья работников, учат оценивать риски. Инспекторский подход при проверках сменился на конструктивный диалог, а выявляемые нарушения стали расцениваться как сигнал к исправлению ошибок, отмечается в сообщении группы.

© Группа "Россети"

Компания обращает внимание на импортозамещение в области охраны труда и адаптацию лучших зарубежных моделей под современные реалии, в частности, реализацию концепции нулевого травматизма Vision Zero. Весь положительный опыт будет использован в рамках новой системы по развитию и совершенствованию культуры безопасности производства, подчеркивают "Россети".

О новых технологиях

Использование геймификации и встраивание игровых механик в изучение, повторение и проверку знаний правил безопасности и их фактического соблюдения также обсуждалось в ходе форума. Среди наиболее передовых практик охраны труда в компании "Россети" используются технологии виртуальной реальности. Такие решения незаменимы в контексте безопасности - в виртуальном мире риск травм отсутствует, специалисты могут получать практические навыки, не находясь на энергообъектах, не подвергая себя воздействию вредных и опасных факторов. VR-тренажеры позволяют полностью воссоздать производственный процесс в цифровом пространстве - это обеспечивает высокую эффективность обучения. Их начали использовать в филиале компании "Россети" - МЭС Урала. Обучение проводится индивидуально по двум программам. Первая позволяет обучать правильности выполнения работ на высоте с применением средств индивидуальной защиты от падения, включая проверку и правильную экипировку снаряжения. Второе направление - спасение пострадавшего от воздействия электрического тока.

Кроме того, энергетики "Россети Центр и Приволжье" разработали обучающий виртуальный 3D-тур. Для проверки правильности своих действий сотрудники могут получить необходимую информацию с любого устройства - компьютер, планшет, смартфон. Это существенно снижает риски производственного травматизма персонала, отмечают в компании.

© Группа "Россети"

Искусственный интеллект также активно используется в области охраны труда. Совместная разработка "Росcети Центр", ярославской компании "Точка зрения" и Демидовского университета основана на технологиях компьютерного зрения. У входа на объект устанавливается видеокамера, изображение с нее поступает в реальном времени на сервер. Видеопоток анализируется предварительно обученной системой искусственного интеллекта, которая распознает наличие в кадре элементов спецодежды и электрозащитных средств. В случае их отсутствия электроника блокирует доступ на объект и отправляет уведомление об этом на диспетчерский пункт. Таким образом, электромонтер может пройти в опасную зону, например, на подстанцию, только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты.

© Группа "Россети"

В ходе форума руководители и специалисты профильных блоков группы "Россети" также провели корпоративное совещание, посвященное совершенствованию культуры безопасности производства. В мероприятии участвовал президент ассоциация "ЭРА России" Аркадий Замосковный, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

© Группа "Россети"

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.