Кабмин расширил параметры программы поддержки промышленных кластеров

Это позволит поддержать сервисные компании, обеспечивающие стабильность производственного процесса, отвечающие за обслуживание и ремонт оборудования, доставляющие материалы и предоставляющие услуги по проектированию и разработке новых продуктов и технологий, а также по обработке и переработке сырья

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило параметры программы поддержки промышленных кластеров, включив в состав ее участников организации, оказывающие производственные услуги, в том числе высокотехнологичные. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, это решение позволит поддержать сервисные компании, обеспечивающие стабильность производственного процесса, отвечающие за обслуживание и ремонт оборудования, доставляющие материалы и предоставляющие услуги по проектированию и разработке новых продуктов и технологий, а также по обработке и переработке сырья.

Кроме того, этим же постановлением смягчается ряд требований для участников промышленных кластеров, претендующих на господдержку. Так, для предприятий, которые выпускают импортозамещающую продукцию, снимается обязанность по ведению раздельного учета зарплаты работников, задействованных в реализации импортозамещающих проектов. Помимо этого, сокращается перечень документов, которые предоставляют специализированные организации кластеров для подтверждения соответствия требованиям.

Сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров. Они объединяют около 640 предприятий-участников, для которых предусмотрены меры поддержки, включающие льготные кредиты, субсидии на покупку стартовых партий продукции, льготы по страховым взносам, упрощение налогового и таможенного контроля.