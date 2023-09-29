29 сентября, 09:21

РЖД представили брендированный поезд к юбилею холдинга

Состав отправится в первый рейс 29 сентября из Москвы в Казань

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) представил на Казанском вокзале Москвы брендированный пассажирский поезд в честь 20-летнего юбилея компании, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В первый рейс состав отправится 29 сентября из Москвы в Казань и совершит обратный рейс в столицу 1 октября.

Поезд состоит из 18 купейных вагонов, в том числе двух штабных и двух вагонов-ресторанов.

Оформление вагонов посвящено всем шестнадцати железным дорогам, действующим в различных регионах России - от Калининграда до Сахалина. Пассажиры смогут узнать об истории строительства и развития каждой магистрали, их основных показателях, крупнейших городах и достопримечательностях в их пределах.

Холдинг "Российские железные дороги" был основан 1 октября 2003 года. 

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