29 сентября, 09:51

Райффайзенбанк предупредил о проблемах при переводе средств по номеру телефона

В банке сообщили о работе над устранением неполадок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Райффайзенбанк сообщил о проблемах при денежных переводах по номеру телефона в своем мобильном приложении.

"У нас сбой, и перевод по номеру телефона сейчас не работает. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - указано в приложении банка.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк входит список системно значимых кредитных организаций РФ. 

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