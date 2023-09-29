Минпромторг направил в ФАС запрос на предписание для производителей арматуры

Ведомство также предупредило металлургов о недопустимости необоснованного повышения цен на металлопродукцию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил в ФАС запрос на получение производителями арматуры предписания о допустимом поведении на рынке и предупредил металлургов о недопустимости необоснованного повышения цен на металлопродукцию. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, министерство фиксирует значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 тыс. до 55 тыс. рублей за тонну без НДС), что может вызвать рост цен для конечных потребителей. При этом никаких объективных оснований для повышения котировок, связанных с ростом производственной себестоимости, сейчас нет. Причиной роста цен на арматуру стали субъективные решения отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК, подчеркнул Евтухов.

"Они увеличили стоимость на октябрь сразу на 10 тыс. рублей, до 59-60 тыс. рублей за тонну без НДС. Такое резкое повышение котировок привело к цепной реакции со стороны других заводов - изготовителей арматуры, которые также увеличили свои котировки для продаж арматуры на внутренний рынок в октябре на 3-10 тыс. рублей на тонну. Поэтому, как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", - рассказал замминистра.