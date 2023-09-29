В Meta считают, что системы ИИ не способны давать оценку собственной работе

Президент компании по международным отношениям Ник Клегг заявил о необходимости тесного сотрудничества бизнеса с правительствами, чтобы законодательная база работала быстрее и догоняла технологические разработки

АФИНЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Системы искусственного интеллекта (ИИ) могут эффективно работать, но они не обладают способностью восприятия, чтобы знать, что они производят. Такое мнение выразил президент компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) по международным отношениям Ник Клегг, выступая на проходящем в греческой столице 11-м Афинском форуме демократии. Изложение его выступления распространили организаторы форума.

Клегг отметил, что инструменты ИИ, разработанные в настоящее время, несмотря на отличные результаты в управлении большими базами данных, не располагают потенциалом истинной автономии. "Эти системы могут быть продуктивными, но на самом деле они не обладают способностью восприятия, чтобы знать, что они производят", - пояснил он.

Клегг указал на необходимость немедленного введения общих правил в технологической индустрии и на платформах соцсетей с целью маркировки контента, созданного с использованием инструментов искусственного интеллекта. По его словам, существует обеспокоенность по поводу технологических инноваций, связанных с ИИ и применениями, которые он может иметь в будущем. Действительно, как и любая технологическая инновация, искусственный интеллект может использоваться с плохими намерениями, сказал Клегг. "Это типичная человеческая реакция беспокоиться о любом возможном плохом развитии событий", - подчеркнул он.

Говоря о проблеме дезинформации, президент Meta по международным отношениям напомнил, что инструменты с аналогичными возможностями по вводу общественности в заблуждение существуют уже много лет. По его мнению, ИИ для таких крупных платформ, как Meta, может стать не просто щитом, но и оружием в борьбе с дезинформацией.

Отвечая на вопрос, насколько можно гарантировать, что ИИ не будет вмешиваться в демократические процессы, такие как выборы, Клегг отметил, что нет никаких сомнений в том, что эти системы можно использовать для создания любого контента, однако компании могут контролировать его распространение. Клегг заявил о необходимости тесного сотрудничества бизнеса с правительствами, чтобы законодательная база работала быстрее и догоняла технологические разработки, а также о необходимости разработки общих правил для всех платформ для маркировки контента, созданного с использованием систем искусственного интеллекта.