Более 3,2 трлн рублей планируют направить на социальную поддержку россиян в 2024 году

В 2025 году планируется выделить 3,3 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3,2 трлн рублей будут направлены на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в России в 2024 году. В 2025 году выделят 3,3 трлн рублей, в 2026 году - 3,6 трлн рублей, говорится в материалах к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан", в 2024 году составят 3 262 807,1 млн рублей, в 2025 году - 3 375 052,4 млн рублей и в 2026 году - 3 628 246,3 млн рублей", - указано в документе.

Согласно таблице, в 2024 году на федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по законопроекту предусмотрено 616,1 млрд рублей, в 2025 году - 579,8 млрд рублей, в 2026 году - 570,5 млрд рублей. На федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" в 2024 году выделят 2,5 млрд рублей, в 2025 году - 16,2 млрд рублей, в 2026 году - 16,4 млрд рублей.

Также в 2024 году планируют направить 94 млрд рублей на федеральный проект "Содействие субъектам РФ в реализации адресной социальной поддержки граждан", в 2025 году - 105,3 млрд рублей, в 2026 году - 106,4 млрд рублей. А на федеральный проект "Старшее поколение" в 2024 году предусмотрен 21 млрд рублей.

Отмечается, что на предоставление мер господдержки инвалидам в 2023 году выделили 140,2 млрд рублей, а в 2024 году финансирование составит 405,5 млрд рублей, в 2025 году - 420,6 млрд рублей, в 2026 году - 433 млрд рублей. На меры господдержки семьям с детьми в 2024 году направят 1,3 трлн рублей, в 2025 году - 1,4 трлн рублей, в 2026 году - 1,6 трлн рублей. На меры соцподдержки пенсионерам в 2024 году - 138,7 млрд рублей, в 2025 году - 154,2 млрд рублей, в 2026 году - 176,6 млрд рублей.