Российские аграрии планируют к 2027 году заместить до 75% семян сахарной свеклы

Общий объем инвестиций в развитие собственного производства составил порядка 4 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Российские производители к 2027 году заместят до 75% отечественного рынка семян сахарной свеклы. Общий объем инвестиций в развитие собственного производства составил порядка 4 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор АО "Щелково агрохим" Салис Каракотов на Дне поля в Новооскольском районе Белгородской области.

"Мы ориентируемся проблему 75-процентного [импортозамещения семян сахарной свеклы] решить к 2027 году", - сказал Каракотов.

Он добавил, что по состоянию на 2023 год отечественный рынок замещает порядка 5% семян сахарной свеклы. Работа над созданием собственной культуры заняла более десяти лет, инвестиционные затраты на селекцию составили около 1,5 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей было вложено в строительство производства. Ожидается, что полная независимость России в этой культуре может быть достигнута к 2030 году.

По словам Каракотова, в этом году уже собрали более 800 тонн свеклы из собственных семян, из этого урожая получится свыше 200 тыс. посевных единиц. "Следовательно, в 2024 году мы сможем предложить не менее 200 тыс. га сахарной свеклы, а это почти 20% нашего рынка", - отметил Каракотов, добавив, что каждая выращенная свекла содержит порядка 18-19% сахара.

Сообщается, что в 2023 году только на полях Белгородской области было посеяно порядка 10 тыс. га новой селекции семян. В пятницу аграрии приступили к уборке урожая. "Сегодня высокий уровень перспективы развития сахарной промышленности. Можно быть спокойным, что здесь будет стабильность и понимание устойчивости развития отрасли в целом. Сельхозтоваропроизводители, в частности в Белгородской области, уже это видят", - сказала журналистам заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина, добавив, что это важно для региона, так как он обеспечивает сахаром порядка 12,5 млн жителей России.