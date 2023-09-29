Объем белорусско-российских железнодорожных перевозок в 2023 году может достичь $1,5 млрд

Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что железнодорожный транспорт вышел на первое место в секторе транспортных услуг между странами

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Объем железнодорожных перевозок между Белоруссией и Россией по итогам 2023 года может составить $1,5 млрд. Об этом журналистам после состоявшегося в Могилеве заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России заявил сопредседатель группы, белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"У железнодорожников созданы отдельные группы, которые каждый месяц очень детально разбирают все вопросы: направления, виды грузов, предоставляемые скидки. Эффект, которого они добились, - вырос товарооборот именно с использованием железной дороги на 25% между нашими странами, выровняли они сальдо, и перевозки сегодня в Россию, и перевозки в Белоруссию составляют практически паритетную величину - $400 млн в каждую сторону буквально за семь месяцев. По году они планируют выйти вообще на 1,5 млрд [долларов]. Это цифры, еще в начале прошлого года казавшиеся фантастическими", - сказал Крутой.

Он отметил, что в настоящее время железнодорожный транспорт вышел на первое место в секторе транспортных услуг между Белоруссией и Россией.

"Та проблема с минерально-строительными грузами, когда они (представители железнодорожных ведомств Белоруссии и России - прим. ТАСС) не могли найти баланс интересов с учетом плеча до разных регионов, они несколько раз приходили на нашу группу [высокого уровня] с соответствующими расчетами. Сегодня они собственно договорились, и мы с [сопредседателем группы с российской стороны, вице-премьером РФ] Алексеем Логвиновичем [Оверчуком] констатировали, что наши транспортники в сфере железнодорожного транспорта поработали очень и очень эффективно и хорошо", - заявил Крутой.