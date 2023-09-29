29 сентября, 12:08,
обновлено 29 сентября, 12:51

На социальную политику в России в 2024 году планируют направить 7,7 трлн рублей

В 2025 году эта сумма может составить также около 7,7 трлн, в 2026 - 7,9 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 7,7 трлн рублей планируется выделить на реализацию социальной политики в России в 2024 году. В 2025 году эта сумма может составить также около 7,7 трлн, в 2026 - 7,9 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Социальная политика" в 2024 году составят 7 731 944,8 млн рублей, в 2025 году - 7 693 157,1 млн рублей и в 2026 году - 7 855 247,9 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что планируется увеличить бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, комплексную реабилитацию детей-инвалидов, выплаты в случае рождения первого ребенка, дополнительную поддержку семей с детьми, пострадавшими в ходе специальной военной операции.

Уменьшить расходы планируется на выплаты при рождении третьих и последующих детей - в связи с уточнением прогнозной численности получателей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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