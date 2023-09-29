Кабмин предложил повысить с 1 мая 2024 года акцизы на различные виды алкоголя

Акциз на вино может вырасти втрое, говорится в проекте поправок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает повысить с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности, акциз на вина может вырасти втрое, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ, который опубликован в электронной базе Госдумы.

"Законопроектом предусмотрено увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции <…> с 1 мая 2024 года и дальнейшую их индексацию на 2025-2026 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля текущего года, ставка акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию, с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 литр. Однако в соответствии с внесенными поправками, с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка может составить 108 рублей за литр.