Доход молодых предпринимателей превысил 500 млрд рублей в 2022 году

Как сообщили в МЭР, больше всего молодых предпринимателей зарегистрировано в Чеченской Республике

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доход молодых российских предпринимателей в 2022 году превысил 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Уже не первый год развитие молодежного предпринимательства находится в фокусе внимания у государства. Для молодых бизнесменов доступна консультационная, образовательная, имущественная, финансовая поддержка. В частности поэтому, мы сегодня можем видеть, что количество вновь созданных ИП в возрасте до 25 лет увеличилось на 43% по сравнению с 2019 годом, по итогам 2022 года молодые предприниматели составляют 5,5% от общего числа ИП, за прошлый год их выручка составила более 506 млрд рублей", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По данным министерства, больше всего молодых предпринимателей зарегистрировано в Чеченской Республике (14,41%), Республике Ингушетия (12,62%), Республике Дагестан (9,48%), Удмуртской Республике (7,65%), Республике Тыва (7,28%).