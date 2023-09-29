ЦБ готовит концепцию национального норматива для банков

Консультативный доклад на эту тему регулятор планирует выпустить в четвертом квартале 2023 года

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России готовит новый норматив в банковском регулировании - национальный. Это следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

Согласно презентации, новый норматив поможет лучше учитывать национальную специфику в сравнении с "Базелем III". В частности, планируется расширить структуру высоколиквидных активов, включив в них облигации с рейтингом до "ruBBB-", а также кредиты инвесткласса, но с достаточно высокими дисконтами.

Консультативный доклад на эту тему регулятор планирует выпустить в четвертом квартале 2023 года. Разработка нормативных актов запланирована на 2024 год, а начало поэтапного внедрения - 2025 год.

Кроме того, ЦБ уточнит порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности без отклонения от норм "Базеля III". Уточнить порядок расчета пришлось из-за ухода иностранных рейтинговых агентств, а также особого порядка исполнения обязательств перед нерезидентами и внедрения цифрового рубля.

С 1 января 2016 года российские банки перешли на стандарты "Базель-III", в соответствии с которыми достаточность совокупного капитала кредитной организации должна составлять 8%.