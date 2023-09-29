Казахстан выразил интерес в сотрудничестве с ФРГ в сфере критически важных видов сырья

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность совместных усилий в сфере устойчивого развития и зеленой экономики

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана заинтересованы во взаимодействии с бизнесом Германии в сфере критических важных видов сырья. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Берлине глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере критического сырья. Сегодня мировой спрос на редкоземельные металлы значительно превышает предложение. Дальнейшее технологическое развитие стран только усилит данную тенденцию. Казахстан, как и другие государства Центральной Азии, обладает огромными запасами критических металлов и минералов, необходимых Европейскому союзу. В этом направлении у нас имеются большие перспективы не только по их совместной добыче, но и переработке", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

Президент Казахстана проинформировал участников встречи о том, что накануне была достигнута договоренность с руководством немецкой компании HMS Bergbau о проведении геологоразведочных работ с перспективой строительства комплекса по переработке лития с объемом инвестиций в $500 млн.

"На качественно новый уровень также выходит промышленная кооперация. Мощный импульс этому придаст реализация проекта компании Linde с полной переработкой газа для производства карбамида. Общий объем инвестиций оценивается в $1,4 млрд", - отметил лидер Казахстана.

Он обратил особое внимание участников встречи на важность совместных усилий в сфере устойчивого развития и зеленой экономики. "Казахстан готов всемерно содействовать продвижению региональной климатической повестки. Мы приглашаем немецких партнеров принять участие в Региональном климатическом саммите, который пройдет в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН. Мы взяли обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам потребуется существенно модернизировать экономику и привлечь более 600 миллиардов долларов инвестиций в зеленые технологии", - пояснил Токаев.