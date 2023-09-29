Россия и Таджикистан намерены увеличить число взаимных турпоездок

В комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана сообщали, что за первое полугодие 2023 года республику посетили 64,3 тыс. туристов из России

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительства России и Таджикистана поставили задачу увеличить число туристических поездок между двумя государствами. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в Душанбе.

Хуснуллин в столице Таджикистана выступил на открытии международного экономического форума "Душанбе-2023", а также провел встречи с премьер-министром Кохиром Расулзадой, председателем верхней палаты парламента страны и мэром Душанбе Рустамом Эмомали и членами правительства республики.

"Мы видим, что у нас увеличился туризм, но мы считаем, что это направление имеет огромные перспективы и поставили задачу по увеличению обмена туристами", - сказал он.

Ранее в комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана сообщали, что за первое полугодие 2023 года республику посетили 64,3 тыс. туристов из России.

Он добавил, что вместе с ним Таджикистан посетила делегация, в которую вошли представители Минпромторга РФ. "Я считаю, что у нас большое направление сотрудничества - это развитие промышленности, у нас делегация из Минпромторга сейчас возможности использования таджикских предприятий", - отметил вице-премьер.

По его словам, "уже есть конкретные шаги" по поставкам материалов из России для переработки на предприятиях в Таджикистане. "Второе направление мы считаем перспективным - это развитие транспорта. И автомобильного, и железнодорожного и авиационного", - добавил Хуснуллин.