Прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в I полугодии составила 841,9 млрд рублей

Прибыль по РСБУ составила 846,58 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" по итогам первого полугодия 2023 года получил чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, в размере 841,9 млрд рублей. Прибыль по РСБУ составила 846,58 млрд рублей, говорится в отчетах компании.

Выручка за отчетный период по МСФО составила 917,36 млрд рублей, по РСБУ - 901,995 млрд рублей.

Валовая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила 248,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 1,012 трлн рублей. По МСФО операционная прибыль компании по итогам шести месяцев находилась на уровне 236,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 1,03 трлн рублей.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года компания не раскрывала.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.