Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже растут более чем на 3,8%

Рост "префов" превышает 5,8%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на Московской бирже растут почти на 4,5%, "префы" - почти на 6%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх на фоне публикации отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета за I полугодие 2023 года.

По данным биржи на 18:10 мск, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" прибавляли 3,86%, поднимаясь до 31,18 рубля за бумагу, "префы" торговались на уровне 56,28 рубля за бумагу (+5,89%).

К 18:35 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" ускорили рост и торговались на уровне 31,37 рубля за бумагу (+4,48%). В то же время "префы" прибавляли 5,92%, поднимаясь до 56,3 рубля.

Согласно отчетности компании, "Сургутнефтегаз" по итогам января - июня 2023 года получил по международным стандартам финансовой отчетности чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 841,9 млрд рублей.