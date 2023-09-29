29 сентября, 15:25,
обновлено 29 сентября, 15:29

"Аэрофлот" обладает достаточным количеством флота для выполнения рейсов за границу

"Вестник АТОР" ранее сообщал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при совершении рейсов за границу не использовать самолеты, которые находятся в лизинге от "дочек" ГТЛК

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" обладает достаточным количеством флота для выполнения запланированных международных рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям", - рассказали в компании.

Ранее "Вестник АТОР" сообщил, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при совершении рейсов за границу не использовать самолеты, которые находятся в лизинге от "дочек" ГТЛК. Исключение составляют полеты в Турцию и Белоруссию.

При этом в ГТЛК отмечали, что компания объясняла авиакомпаниям - контрагентам риски пользования флотом вне российского юридического поля и заранее направила им долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом. Заключение новых контрактов ожидается в ближайшее время для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах. 

Теги:
Россия
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