29 сентября, 16:22

"Сургутнефтегаз" скрыл в отчете несколько показателей, позволяющих посчитать его "кубышку"

На конец 2022 года ликвидные активы "Сургутнефтегаза" выросли на 161,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" в отчете за первое полугодие 2023 года по российским стандартам бухучета (РСБУ) не стал раскрывать несколько показателей, позволяющих посчитать ликвидные активы компании ("кубышку").

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" включают в себя финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежные средства и денежные эквиваленты.

В отчете компании по РСБУ за шесть месяцев 2023 года отсутствует строка с показателем "финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов", а данные о финансовых вложениях за исключением денежных эквивалентов не раскрыты.

На конец 2022 года ликвидные активы "Сургутнефтегаза" выросли на 161,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом и достигли 4,288 трлн рублей.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки. 

Теги:
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