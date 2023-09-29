В Грузии не ожидают дефицита нефтепродуктов из-за запрета России

Национальная служба статистики страны ранее сообщила, что в январе - августе текущего года республика импортировала из РФ более 622 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии не ожидают дефицита топлива из-за введенного Россией запрета на экспорт этой продукции. Об этом заявил министр финансов республики Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.

"Когда в России цены выше, чем в других странах, бизнес выбирает ту страну, откуда дешевле заберет топливо. Поэтому дефицита нефтепродуктов не будет, их можно импортировать из любых других стран по соответствующей цене", - сказал Хуцишвили.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщила, что республика в январе - августе текущего года импортировала из РФ более 622 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года) на $435 млн.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.