Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета РФ за восемь месяцев до 2,13 трлн рублей

По его оценке, доходы за первое полугодие составили 16,99 трлн рублей, а расходы - 19,12 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за январь - август 2023 года составил 2,13 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 4,14 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, в январе - августе 2023 года составил 2,36 трлн рублей. При этом объем доходов составил 16,99 трлн рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 19,35 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12%.

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 16,99 трлн рублей, а расходы - 19,12 трлн рублей. Таким образом, расходы снизились на 232 млрд рублей относительно предварительной оценки Минфина.

Согласно федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", доходы федерального бюджета в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы - 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). Таким образом дефицит федерального бюджета должен составить 2,92 трлн рублей, или 2% ВВП. На Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что "дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно и ниже".