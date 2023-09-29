Федеральный центр поддержит Калмыкию в развитии переработки шерсти

В республике разведением овец занимаются более 80% хозяйств всех форм собственности

ЭЛИСТА, 29 сентября. /ТАСС/. Калмыкия, которая выступает одним из основных регионов России по производству тонкой шерсти, баранины и выращиванию племенных овец, получит дополнительную поддержку федерального центра для дальнейшего развития отрасли глубокой переработки шерсти. Об этом ТАСС сообщил врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"По численности поголовья овец и коз Калмыкия сегодня занимает второе место в России, это один из основных регионов, где производится тонкая шерсть, баранина и выращиваются племенные овцы. Отрасль овцеводства республики обладает высоким потенциалом и возможностями стабильного развития, поэтому Калмыкия включена в число регионов страны, где будет реализован пилотный проект по развитию отрасли глубокой переработки шерсти", - сказал он.

Меры по развитию производства и переработки шерсти в РФ были обсуждены на выездном заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ФС РФ в Международном выставочном центре "МинводыЭкспо". Среди пилотных субъектов также названы Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Сенаторы совместно с профильными ведомствами вырабатывают соответствующие предложения, сформирована межведомственная рабочая группа.

По словам врио министра, овцеводческие организации Калмыкии поставляют качественную мериносовую шерсть на такие предприятия, как ООО "Русская шерстяная компания" (Москва), шерстомойные фабрики Ставропольского края и Астраханской области, в ООО "Русвул" Калмыкии, а также в региональный центр по приему и отбору шерсти ООО "Калмык Вул". На сегодняшний день цены на тонкую шерсть варьируются от 40 до 70 рублей за 1 кг.

"В сформированных по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова предложениях по господдержке правительство республики, в частности, попросило Минсельхоз России применять при распределении средств повышающий коэффициент увеличения показателя (с 1 до 1,5) для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В их число входит и наша республика", - уточнил Гаваев.

В республике разведением овец занимаются более 80% хозяйств всех форм собственности, большая часть овцепоголовья содержится в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 45%. Объем производства шерсти в минувшем году составил 4,6 тыс. тонн, или 9,9% от общего объема производства в стране.