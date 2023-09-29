Петербург реализовал крупные проекты после переезда "Газпрома"

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что началось строительство 32-й магистрали и 49-й магистрали для обеспечения подъездов к башне "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Петербург и компания "Газпром" продолжают реализацию крупных инфраструктурных проектов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Мы начинаем строительство 32-й магистрали, 49-й магистрали, чтобы обеспечить подъезды к башне "Газпрома", плюс расширяем внутриквартальную дорожную сеть. Это большие деньги, который город вкладывает со своей стороны", - сказал он на заседании городского правительства.

Как пояснил губернатор ТАСС, сотрудничество Санкт-Петербурга и "Газпрома" "носит не односторонний характер, как это некоторым кажется со стороны".

"Нельзя воспринимать ситуацию так, будто бы город просто получает как "манну небесную" деньги от компании, которая разместила здесь головной офис. Наши отношения с "Газпромом" - это бизнес с взаимными обязательствами. "Газпром" - наш партнер. Город выполняет свои обязательства - и продолжит выполнять в дальнейшем", - сказал он ТАСС.