В Калмыкии запустят первый на юге РФ криобанк быков-производителей мясного направления

Инвестиции в создание объекта составили 15,6 млн рублей

ЭЛИСТА, 30 сентября. /ТАСС/. Криобанк быков-производителей мясного направления для формирования лучшего генофонда, созданный в единственном на юге России региональном научно-производственном центре (РНПЦ) по их воспроизводству при Калмыцком госуниверситете (КалмГУ), будет запущен до конца этого года. Об этом ТАСС сообщил ректор КалмГУ Бадма Салаев.

"Региональный научно-производственный центр на базе Калмыцкого госуниверситета, созданный в 2021 году, успешно развивается. До конца этого года мы завершим работы по строительству оценочной станции для быков-производителей мясного направления. Криобанк прошедших тщательный отбор лучших представителей породы поможет массово тиражировать замороженное семя племенным хозяйствам и улучшить воспроизводство сельхозживотных", - сказал он.

Инвестиции в создание криобанка КРС мясного направления составили 15,6 млн рублей. Планируется, что каждый год будут проходить оценку по собственной продуктивности и по качеству потомства до 100 быков-производителей мясной продуктивности. Научно-производственный центр начнет работу с Калмыцкой породой КРС.

"С первых дней своей работы РНПЦ доказывает свою эффективность. Только в этом году были заключены 34 договора с организациями реального сектора экономики, из них на проведение аналитических исследований - 15, по генетике и воспроизводству - 19. География деятельности центра - Калмыкия, Чеченская Республика, Татарстан, Забайкальский регион, Самарская область, Крым, Узбекистан и Монголия", - добавил ректор.

Региональный научно-производственный центр (РНПЦ) по воспроизводству сельскохозяйственных животных при КалмГУ укомплектован топовым оборудованием производства IMV (Франция). Грант в размере 30 млн рублей на создание центра и закупку оборудования выделило правительство Калмыкии. В рамках программы "Приоритет-2030" КалмГУ получил дополнительное финансирование на развитие племенного животноводства в рамках реализации проектов по развитию АПК.

О калмыцком мясе

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из Калмыкии известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В республике практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги. Вот это и обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.